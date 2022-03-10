Алла Пугачева опровергла информацию об эмиграции

14:50
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Алла Пугачева опровергла слухи о своей эмиграции. Об этом сообщает радио КП.
После того как в Сети появились слухи об эмиграции Пугачевой и Максима Галкина из России, многие раскритиковали их поступок. Священник Андрей Ткачев выложил видео, в котором также высказался на эту тему.
"Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал", – сказал священнослужитель.
Пугачева, в свою очередь, оперативно ответила на заявление Ткачева. Певица опубликовала в Instagram видео, в котором пояснила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
"Рано радуешься, Андрюша! <...> Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник", – подчеркнула Пугачева.
Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла свою эмиграцию из России. Она отметила, что не собиралась никуда сбегать, а просто отправилась в давно запланированный отпуск. Собчак уточнила, что ее супруг Константин Богомолов остался в Москве и продолжил работу в театре.
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