Бритни Спирс планирует выпустить мемуары

Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс готовится выпустить откровенные мемуары. Певица подписала соответствующий контракт на 15 миллионов долларов, сообщает радио КП.

В мемуарах Бритни Спирс расскажет о своей карьере, семье и жизни.

Отмечается, что за право издавать откровения певицы боролись сразу несколько издательств.

Ранее сообщалось, что Эллиот Пейдж приступил к написанию мемуаров, в которых расскажет о главных этапах своей жизни. Мемуары получат название Pageboy. На книжные прилавки издание попадет в следующем году.

