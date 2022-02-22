Бритни Спирс планирует выпустить мемуары

15:20
Фото: instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс готовится выпустить откровенные мемуары. Певица подписала соответствующий контракт на 15 миллионов долларов, сообщает радио КП.
В мемуарах Бритни Спирс расскажет о своей карьере, семье и жизни.
Отмечается, что за право издавать откровения певицы боролись сразу несколько издательств.
Ранее сообщалось, что Эллиот Пейдж приступил к написанию мемуаров, в которых расскажет о главных этапах своей жизни. Мемуары получат название Pageboy. На книжные прилавки издание попадет в следующем году.
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