Отец Бритни Спирс потребовал от нее оплаты услуг адвокатов

11:10
Фото: АР/Jordan Strauss/Invision
Отец Бритни Спирс потребовал, чтобы она оплатила услуги его юристов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Своевременная оплата гонораров Джейми адвокатам необходима для того, чтобы опекунство могло быть ликвидировано быстро и эффективно, чтобы Бритни могла контролировать свою жизнь так, как она и Джейми желают", – говорится в сообщении.
Адвокат артистки Мэтью Розенгарт посчитал данную просьбу Джейми Спирса постыдной. По его словам, отец уже получил миллионы долларов, будучи опекуном Бритни.
13 ноября суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.
После стало известно, что Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца из-за злоупотреблений опекунством. Ранее певица неоднократно обвиняла его в злоупотреблении этими правами. Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.
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