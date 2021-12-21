Отец Бритни Спирс потребовал от нее оплаты услуг адвокатов

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Отец Бритни Спирс потребовал, чтобы она оплатила услуги его юристов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Своевременная оплата гонораров Джейми адвокатам необходима для того, чтобы опекунство могло быть ликвидировано быстро и эффективно, чтобы Бритни могла контролировать свою жизнь так, как она и Джейми желают", – говорится в сообщении.

Адвокат артистки Мэтью Розенгарт посчитал данную просьбу Джейми Спирса постыдной. По его словам, отец уже получил миллионы долларов, будучи опекуном Бритни.

13 ноября суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.

После стало известно, что Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца из-за злоупотреблений опекунством. Ранее певица неоднократно обвиняла его в злоупотреблении этими правами. Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.