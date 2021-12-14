Бритни Спирс объяснила отказ от гастролей в будущем

Фото: AP/Chris Pizzello/Invision
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс больше не хочет гастролировать. Она заявила о сложностях, связанных с этой деятельностью, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам певицы, она не хочет повторить первые три года в бизнесе и на гастролях, несмотря на то что они были отличными.
"Я знаю, что больше не играю на огромных аренах со своей группой, но я буду честной и скажу, что жизнь в дороге тяжела! Мои первые три года в бизнесе и на гастролях были отличными. Но я буду полностью честна и скажу, что после этих трех туров и того темпа, в котором я шла... Я не думаю, что когда-нибудь захочу повторить это снова. Я ненавидела это", – пояснила исполнительница.
Отмечается, что в настоящий момент певица готовится к свадьбе с Сэмом Асгари. Известно, что в список гостей Бритни Спирс не захотела вносить родителей.
Ранее артистка заявила, что впервые после снятия над ней опекунства, которое длилось с 2008 года, она решила принять участие в съемках картины под названием "Идол".
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