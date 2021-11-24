Бритни Спирс сообщила об участии в съемках нового фильма

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Американская исполнительница Бритни Спирс заявила, что впервые после снятия опекунства над ней она решила принять участие в съемках картины под названием "Идол". Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Я только что снялась в фильме под названием "Идол". В нем совершенно точно будут мои хиты!.. Я надеюсь, что вы, ребята, весело проводите время, потому что – я точно", – написала певица.

13 ноября суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу Джеймсу Спирсу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.

Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.

