Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца – СМИ

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Фото: instagram.com/britneyspears
Американская певица Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца Джеймса из-за злоупотреблений опекунством. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что артистка очень зла на Джеймса Спирса, поэтому соответствующий иск может быть подан в ближайшее время. Как рассказал адвокат Мэтью Розенгарт, певица сама будет принимать решение по этому вопросу.
Также уточняется, что Бритни Спирс уже наняла для этих целей бухгалтеров-криминалистов.
Накануне суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.
Бритни Спирс неоднократно обвиняла отца в злоупотреблении этими правами. Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.
29 сентября верховный суд Лос-Анджелеса отстранил Джеймса Спирса от опекунства над дочерью и постановил назначить ему временную замену. Во время заседания судья Бренда Пенни заявила, что ситуация с опекой является неприемлемой.
Бритни Спирс освобождена от опеки собственного отца по решению суда
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