Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца – СМИ

Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца Джеймса из-за злоупотреблений опекунством. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что артистка очень зла на Джеймса Спирса, поэтому соответствующий иск может быть подан в ближайшее время. Как рассказал адвокат Мэтью Розенгарт, певица сама будет принимать решение по этому вопросу.

Также уточняется, что Бритни Спирс уже наняла для этих целей бухгалтеров-криминалистов.

Накануне суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над певицей. Оно позволяло ее отцу всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери.

Бритни Спирс неоднократно обвиняла отца в злоупотреблении этими правами. Сейчас состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.

29 сентября верховный суд Лос-Анджелеса отстранил Джеймса Спирса от опекунства над дочерью и постановил назначить ему временную замену. Во время заседания судья Бренда Пенни заявила, что ситуация с опекой является неприемлемой.