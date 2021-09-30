Суд в США отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней – СМИ

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Верховный суд Лос-Анджелеса отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней и постановил назначить ему временную замену. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает агентство Reuters.

В публикации утверждается, что во время заседания судья Бренда Пенни заявила, что ситуация с опекой является неприемлемой.

"Нынешняя ситуация <...> отражает токсичную среду, которая требует приостановки действий Джеймса Спирса с сегодняшнего дня", – сказала Пенни.

Уточняется, что судебное заседание состоялось в среду, 29 сентября.

Ранее сообщалось, что Джеймс Спирс потребовал выплатить ему порядка двух миллионов долларов в качестве отступных. Защита артистки расценила это как попытку вымогательства.

О своем согласии отказаться от опекунства над дочерью отец Бритни Спирс заявил в середине августа. Под опекой артистка находится с 2008 года, это не дает ей возможности самостоятельно распоряжаться имуществом.