Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней – СМИ

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Фото: instagram.com/britneyspears
Отец американской певицы Бритни Спирс заявил о своем согласии отказаться от опекунства над дочерью. Об этом сообщает издание Variety.
Отмечается, что соответствующее уведомление адвокат направил в суд Лос-Анджелеса. В документе сказано, что такое решение было принято из-за того, что "публичное противостояние" Джеймса Спирса с его дочерью по поводу опекунства "не будет отвечать интересам" самой певицы.
Под опекой артистка находится с 2008 года, это не дает ей возможности самостоятельно распоряжаться имуществом.
Ранее сообщалось, что отца Бритни Спирс заподозрили в краже миллионов долларов. В связи с этим адвокат потребовал, чтобы суд вместо отца певицы назначил в качестве управляющего ее финансами юриста Джейсона Рубина.
При этом, по словам близкого к делу источника, Рубин должен будет заняться не только деньгами артистки, но и расследовать, на что они тратились, в частности ее отцом.
23 июня 39-летняя певица в режиме онлайн выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить своего отца Джеймса Спирса статуса опекуна над ней. Спирс раскритиковала отношение своей семьи и заявила, что она травмирована и несчастна.
Позже суд отклонил запрос артистки. Согласно принятому решению, Спирс якобы еще не способна эффективно справляться с финансовыми средствами и противостоять неуместному влиянию.
Юрист прокомментировал дело Бритни Спирс
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