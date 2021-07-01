Суд отклонил запрос на лишение отца Бритни Спирс статуса опекуна

Фото: AP Photo/Chris Pizzello
В суде решили отклонить запрос американской певицы Бритни Спирс о лишении статуса опекуна ее отца Джеймса Спирса, сообщает издание Variety.
23 июня 39-летняя певица в режиме онлайн выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить своего отца статуса опекуна над ней. Спирс раскритиковала отношение своей семьи и заявила, что она травмирована и несчастна.
"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен", – говорится в документах суда.
Согласно решению суда, Спирс якобы еще не способна эффективно справляться с финансовыми средствами и противостоять неуместному влиянию. Но девушка может подавать новые запросы.
Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц как в США, так и в мире. После выпуска первых двух пластинок (1999–2000 годы) Бритни была признана самой продаваемой певицей десятилетия США, а также стала 12-й среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.
Тем не менее после развода с Кевином Федерлайном, с которым они были женаты с 2004 по 2007 год, и из-за употребления алкоголя и наркотиков психическое здоровье певицы пошатнулось. А уже в 2008-м отец по решению суда получил над ней опекунство.
Девушка борется за отмену опекунства, но в ноябре 2020 года лос-анджелесский суд также встал на сторону отца Спирс, позволив вместе с ним стать соопекуном финансовой компании Bessemer Trust.
Ранее бывший парень певицы Джастин Тимберлейк высказался по этому поводу в Twitter. По его мнению, ни одна женщина не должна лишаться права принимать решения по поводу своего собственного тела.
"Историс": Бритни Спирс выступила в суде против отца
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