Суд отклонил запрос на лишение отца Бритни Спирс статуса опекуна

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В суде решили отклонить запрос американской певицы Бритни Спирс о лишении статуса опекуна ее отца Джеймса Спирса, сообщает издание Variety.

23 июня 39-летняя певица в режиме онлайн выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить своего отца статуса опекуна над ней. Спирс раскритиковала отношение своей семьи и заявила, что она травмирована и несчастна.

"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен", – говорится в документах суда.

Согласно решению суда, Спирс якобы еще не способна эффективно справляться с финансовыми средствами и противостоять неуместному влиянию. Но девушка может подавать новые запросы.

Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц как в США, так и в мире. После выпуска первых двух пластинок (1999–2000 годы) Бритни была признана самой продаваемой певицей десятилетия США, а также стала 12-й среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.

Тем не менее после развода с Кевином Федерлайном, с которым они были женаты с 2004 по 2007 год, и из-за употребления алкоголя и наркотиков психическое здоровье певицы пошатнулось. А уже в 2008-м отец по решению суда получил над ней опекунство.

Девушка борется за отмену опекунства, но в ноябре 2020 года лос-анджелесский суд также встал на сторону отца Спирс, позволив вместе с ним стать соопекуном финансовой компании Bessemer Trust.

Ранее бывший парень певицы Джастин Тимберлейк высказался по этому поводу в Twitter. По его мнению, ни одна женщина не должна лишаться права принимать решения по поводу своего собственного тела.

