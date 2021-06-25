Звезды поддержали Бритни Спирс, которая рассказала о тяжелой жизни под опекой отца

Звезды поддержали Бритни Спирс, которая рассказала в суде о жестокости своего отца. Певица попросила избавить ее от его опеки. По словам Бритни, он заставлял ее принимать литий в качестве лечения и запретил заводить детей. К тому же ей приходится работать без выходных, не имея при этом доступа к собственным деньгам.

Бывший парень певицы Джастин Тимберлейк высказался по этому поводу в Twitter. По его мнению, ни одна женщина не должна лишаться права принимать решения по поводу своего собственного тела.

Не остались в стороне и российские звезды. Иосиф Пригожин назвал диктаторством все, что происходит со звездой, и пожелал ей свободы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.