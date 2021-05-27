Водителей электросамокатов предложили обязать носить защитную амуницию

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Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой обязать водителей электросамокатов использовать шлемы или другую защитную амуницию во время езды. Об этом сообщает RT.

По его словам, в последние годы данный вид транспорта стал массово популярным у жителей России.

"Прошу рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды", – говорится в обращении.

Общественный деятель добавил, что отсутствие четких требований безопасности и правил эксплуатации электросамокатов вызывает негативную реакцию у многих пешеходов, а также автомобилистов.

Кроме того, сами владельцы электросамокатов часто получают тяжелые травмы, нуждаются в экстренной медицинской помощи из-за дорожных происшествий.

Ранее стало известно, что число аварий с электросамокатами, по данным ЦОДД, выросло на 66% в 2020 году. Эксперты отмечали, что для изменения ситуации одних ограничений недостаточно. Важную роль играет ответственность граждан и культура катания на электросамокатах.