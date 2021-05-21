В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку в центре Москвы и скрылся. Информация об инциденте опубликована на официальном сайте столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, днем 20 мая 2021 года на улице Садовой-Кудринской мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенку потребовалась медицинская помощь, мать несовершеннолетней обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают личность, а также местонахождение мужчины.

Ранее стало известно, что число аварий с электросамокатами, по данным ЦОДД, выросло на 66% в 2020 году. Эксперты уверены, что для изменения ситуации одних ограничений недостаточно. Важную роль играет ответственность граждан и культура катания на электросамокатах.

