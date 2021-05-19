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В Подмосковье ограничили скорость электросамокатов до 20 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Министерством транспорта Подмосковья и оператором сервиса по аренде самокатов было принято совместное решение о принудительном ограничении максимальной скорости передвижения самоката до 20 километров в час", – отметили в ведомстве.

Ограничение действует с начала прокатного сезона.

С 2019 года обсуждается инициатива изменений в ПДД, согласно которой электросамокатам, гироскутерам и моноколесам разрешат ездить по тротуарам не быстрее 20 километров в час. Нарушителям будет грозить штраф. До сих пор соответствующий документ принят не был.

Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга заявил, что планирует ограничить скорость передвижения самокатов по городу до 15 километров в час. Между тем, по данным ЦОДД, в 2020 году число аварий с подобными видами транспорта увеличилось на 66%.

