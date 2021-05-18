Число аварий с самокатами выросло на 66%

Солист балета Мариинского театра впал в кому после падения с самоката в Санкт-Петербурге. А накануне в Москве на Лужнецкой набережной женщина сломала руку после наезда пары на самокатах. По данным ЦОДД, в прошлом году число аварий с подобным транспортом выросло на 66%.

Решить вопрос на федеральном уровне, например, обязать получать для вождения самоката права собираются давно. Так и не дождавшись единых правил в некоторых регионах начали бороться своими методами: в Питере ограничили максимальную скорость.

Подробнее о том, как решают вопрос с безопасностью электросамокатов в разных регионах, – в сюжете телеканала Москва 24.