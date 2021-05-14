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Общество

14 мая, 23:02

Светлана Разворотнева: Кешбэк за ЖКУ – первый шаг на пути снижения платежей

ЖКХ общество

Фото: /Екатерина Бибикова

Инициативу правительства Подмосковья выдавать купоны на скидку от 5 до 50% на различные товары и услуги за онлайн-оплату единого платежного документа можно в будущем распространить на всю Россию. Такое заявление сделала председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

"В последние годы я часто выходила с подобными предложениями в Госдуму, правительство, в профильные министерства. Основная задача – снизить платежи жителей за услуги ЖКХ. Для этого есть несколько механизмов. Один из них – кешбэк, который предоставляется за онлайн оплату, за предоплату, за использование мобильных сервисов и тому подобное", – сказала Разворотнева.

Она напомнила о времени, когда приходилось бороться с комиссиями, которые банки и РКЦ накручивали на коммунальные платежи. Теперь же все больше банков отказываются от комиссии и начинают предлагать премии в виде скидок или возврата средств плательщикам.

Председатель комиссии Общественной палаты подчеркнула, что люди ощутят реальную заинтересованность лишь в том случае, если для них будет выгода, а не маркетинговые уловки.

"Я думаю, что такие шаги приведут к тому, что предлагаемая мной комплексная программа сокращения платежей за ЖКХ на 30% станет реальной и обязательной к исполнению", – отметила Разворотнева.

Она обратила внимание на необходимость внести определенные поправки в нормативную базу, внедрять технологии энергосбережения, жестче контролировать поставщиков коммунальных ресурсов и услуг, что постепенно осуществляется.

Ранее Разворотнева выступила против ежегодного повышения тарифов ЖКХ. Она уверена в необходимости реформировать систему коммунальных платежей.

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