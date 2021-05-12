Разворотнева предложила разместить возле домов пункты приема бутылок и батареек за деньги

Возле домов предлагают разместить пункты приема бутылок, батареек и макулатуры за деньги. О необходимости таких эко-точек рассказала член Общественной палаты России, правозащитница Светлана Разворотнева.

По ее мнению, нужно уделять внимание экологическому просвещению граждан. Она привела последние данные опроса. 65% москвичей этот мусор так или иначе сортируют: либо на крупные фракции, либо на мелкие. И 70% готовы это делать, если рядом с домом будут специальные контейнеры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.