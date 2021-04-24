Вице-премьер Абрамченко призвала россиян сдавать одежду на переработку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко заявила о необходимости создания точек приема старой одежды во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Абрамченко отметила, что сдаваемые россиянами старые вещи могут пойти на переработку. Также они могут использоваться дизайнерами.

"Экономика замкнутого цикла предполагает множество способов дать новую жизнь отслужившим свое вещам. Часть отходов можно переработать в исходные товары. Из других можно создать вещи менее требовательные к качеству материалов", – сказала вице-премьер.

Она добавила, что около 30–40 процентов вторичного материала является потенциальным сырьем для новых товаров.

"Текстиль – это особенная фракция. Ее переработка экономически невыгодна, но при этом, если текстиль кладется в бак для смешанных отходов, он превращается в мусор. Не отправляйте старые вещи на захоронение. Они могут кому-то пригодиться и обрести новую жизнь", – высказался руководитель "Российского экологического оператора" Денис Буцаев.

По его словам, непригодную для повторного использования одежду перерабатывают в трикотажную ветошь, тряпки для хозяйственных целей или регенерированное волокно, которое используется при производстве стройматериалов.

Ранее в Москве в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора. В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов.

