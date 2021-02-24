Москва онлайн покажет Музей рециклинга и расскажет о сортировке отходов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

25 февраля волонтеры экоцентра "Сборка" в прямом эфире разберут содержимое мусорного пакета, расскажут зрителям Москвы онлайн, как сортировать отходы и почему нельзя оставлять мусор где попало.

Также вы увидите экскурсию по экспозиции Музея рециклинга и экологичного образа жизни, который знакомит посетителей с проблемой образования отходов и загрязнения окружающей среды.

В музее рассказывается о способах решения мусорных проблем, о переработке 6 видов пластика, макулатуры, стекла, металлов, одежды, автомобильных покрышек, гаджетов и так далее. Экспонаты собраны с предприятий, участвующих в цикле переработки вторсырья.

Смотрите прямую трансляцию 25 февраля в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.