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27 октября, 10:32

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Nikkei: кабмин Японии может ввести обязательную регистрацию иноагентов

Кабмин Японии рассматривает возможность введения обязательной регистрации иноагентов

Фото: depositphotos/denisismagilov

Правительство Японии рассматривает возможность введения системы обязательной регистрации лиц, занимающихся лоббистской деятельностью в интересах иностранных государств. Об этом сообщила газета Nikkei.

Меру могут принять в рамках "закона о предупреждении шпионской деятельности". Статус иноагентов может распространяться на политконсультантов, сотрудников аналитических центров и рекламных агентств, которые работают на иностранные правительства. Предполагается, что регистрация повысит прозрачность их деятельности, а за нарушения будет грозить наказание.

Полицейское управление отметило необходимость наказывать за операции влияния, которые проводят иностранные силы. В качестве примеров там привели контакты с госслужащими ради воздействия на политические решения, распространение информации для влияния на общественное мнение или выборы, а также предоставление материальных выгод для оказания такого воздействия.

Сейчас японское законодательство позволяет противодействовать разведке, получению секретных сведений и подрывной деятельности, включая террористические акты. Однако правовой системы, которая регулировала бы "операции влияния", негативно сказывающиеся на политической и общественной жизни страны, в Японии нет.

Издание привело в пример аналогичные законы, принятые в США в 1938 году, а также в Великобритании и Франции в 2025 году. Предполагается, что Япония будет ориентироваться на опыт этих стран.

Ранее выяснилось, что понятие "иностранный агент" чаще всего ассоциируется у граждан РФ с предательством и действиями против страны. Результаты исследования показали, что 28% опрошенных назвали такие слова, как "предатель" и "враг", еще 13% указали "шпион", "диверсант" и "провокатор". Также 75% знают или что-то слышали о законе об иноагентах, а 65% считают, что присваивать такой статус "скорее нужно".

Во ВЦИОМ отмечали, что для россиян концепция иноагентства строится на негативных смыслах, в чьем образе сплелись как советские маркеры, например "лазутчик", так и современные политико-правовые элементы, "пятая колонна". Однако есть небольшая группа тех, кто воспринимает иноагентов через инакомыслие, оппозицию и борьбу за правду.

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