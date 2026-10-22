228 иноагентов подали отчетность в онлайн-формате

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Отчетность в онлайн-формате подали 228 иностранных агентов, включая находящихся за пределами страны, сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в интервью ТАСС.

По его словам, министерство юстиции России создало все условия для электронной подачи документов. В частности, все необходимые механизмы работают в штатном режиме, а лицам оказывается техническая поддержка.

"Как мы видим, даже в удаленном формате проблем не возникает", – отметил Свириденко.

С 1 октября 2026 года отчетность представляется в Минюст исключительно в электронной форме – через личный кабинет. До нововведений документы принимали лично или по почте. Прием отчетности идет до 15 октября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иноагентов, извращающих информацию о России, кикиморами и оборотнями на балу, устроенном повелителем сил Тьмы Воландом из романа "Мастер и Маргарита". По словам дипломата, представители "отъехавшего иноагентского сообщества" извращают каждое слово, произнесенное в России.

