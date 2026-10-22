В Москве проходит XII международный форум "Религия и Мир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проходит XII Московский международный форум "Религия и Мир", к которому присоединились более 500 человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Темой форума в 2026 году стало "Единство народов в многообразии служения". В обращении к участникам заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко назвал тему особенно значимой.

"Современные вызовы требуют консолидации усилий государства и институтов гражданского общества для воспитания молодого поколения, утверждения семейных ценностей, оказания поддержки тем, кому сегодня особенно трудно", – отметил Горбенко.

В программу войдет профилактика межнациональной и межрелигиозной напряженности и укрепление гражданского согласия с участием религиозных и общественных организаций. Отдельно участники займутся развитием сотрудничества между институтами гражданского общества России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Московском педагогическом государственном университете уже состоялся круглый стол "Русский язык как инструмент мира и партнерства". Кроме того, в рамках форума запланированы различные тематические секции. Состоится панельная дискуссия "Церковная дипломатия во имя мира", приуроченная к 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Организатором выступает Союз за содействие сохранению традиционных духовных ценностей "Христианский мир" при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Форум проводится с 2013 года. За это время в нем участвовали эксперты и религиозные деятели из более чем 30 стран, в том числе из ОАЭ, Сирии, Ирака, Греции, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, США, Китая, Великобритании, Германии и множества других стран. В 2026 году к мероприятию присоединились делегаты из Мадагаскара, Мозамбика и Танзании.

Ранее сообщалось, что Общемосковский крестный ход планируют сделать ежегодным. В этом году он прошел 6 сентября от храма Христа Спасителя. Маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический Вал. Общая протяженность пути составила около 6 километров.