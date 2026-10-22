Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 14:27

Город

В Москве проходит XII международный форум "Религия и Мир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проходит XII Московский международный форум "Религия и Мир", к которому присоединились более 500 человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Темой форума в 2026 году стало "Единство народов в многообразии служения". В обращении к участникам заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко назвал тему особенно значимой.

"Современные вызовы требуют консолидации усилий государства и институтов гражданского общества для воспитания молодого поколения, утверждения семейных ценностей, оказания поддержки тем, кому сегодня особенно трудно", – отметил Горбенко.

В программу войдет профилактика межнациональной и межрелигиозной напряженности и укрепление гражданского согласия с участием религиозных и общественных организаций. Отдельно участники займутся развитием сотрудничества между институтами гражданского общества России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Московском педагогическом государственном университете уже состоялся круглый стол "Русский язык как инструмент мира и партнерства". Кроме того, в рамках форума запланированы различные тематические секции. Состоится панельная дискуссия "Церковная дипломатия во имя мира", приуроченная к 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Организатором выступает Союз за содействие сохранению традиционных духовных ценностей "Христианский мир" при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Форум проводится с 2013 года. За это время в нем участвовали эксперты и религиозные деятели из более чем 30 стран, в том числе из ОАЭ, Сирии, Ирака, Греции, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, США, Китая, Великобритании, Германии и множества других стран. В 2026 году к мероприятию присоединились делегаты из Мадагаскара, Мозамбика и Танзании.

Ранее сообщалось, что Общемосковский крестный ход планируют сделать ежегодным. В этом году он прошел 6 сентября от храма Христа Спасителя. Маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический Вал. Общая протяженность пути составила около 6 километров.

Читайте также


религиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика