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07 октября, 11:42

Культура

Икону "Троица" Рублева вернули на место в Троицком соборе лавры

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Об этом РИА Новости сообщили в паломнической службе монастыря.

В правовом управлении Московской патриархии заявили, что Третьяковская галерея имеет право регулярно проверять состояние сохранности "Троицы", которая сейчас находится в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Андрей Рублев, канонизированный Русской православной церковью, написал икону в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году произведение изъяли у Церкви и передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2023 году Владимир Путин распорядился вернуть "Троицу" РПЦ.

В сентябре генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова рассказывала, что икону временно перенесли в реставрационные мастерские лавры для корректировки работы климатической капсулы. При этом о проведении реставрации речи не шло.

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