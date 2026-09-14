Третьяковская галерея проверит состояние "Троицы" Рублева

Фото: tretyakovgallery.ru

Икона "Троица" Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троице-Сергиевой лавры, где специалисты Государственной Третьяковской галереи оценивают ее состояние. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Икону Рублев написал в первой половине XV века для Троицкого храма по просьбе преподобного Никона – ученика и преемника Сергия Радонежского.

До 2023 года "Троица" хранилась в Третьяковской галерее, куда поступила в 1929 году. 15 мая того же года стало известно о решении Владимира Путина передать образ Русской православной церкви.

12 июля 2023 года патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Троице-Сергиевой лавре. При этом после решения о передаче "Троица" еще несколько месяцев оставалась в Москве – в храме Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что в парадном вестибюле Оружейной палаты 8 октября покажут отреставрированную икону "Страшный суд". Долгое время она располагалась в южном пристенном иконостасе Успенского собора и была скрыта под слоем потемневшего лака 1920-х годов. Реставрация иконы началась в 2016 году.