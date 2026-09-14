Al-Mamlaka: не менее 11 человек пострадали при утечке аммиака в иорданском порту Акаба

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Не менее 11 человек пострадали при утечке аммиака в иорданском портовом городе Акаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Mamlaka.

Авария произошла в промышленном комплексе во время технического обслуживания вышедшего из строя напорного устройства, где ранее скапливался аммиак. Небольшая утечка произошла в ходе работ.

Пострадавшие пожаловались на удушье легкой и средней степени тяжести. Часть из них доставили в клинику промышленного комплекса, остальных направили в больницу.

Утечку удалось взять под контроль вскоре после происшествия. Работников промышленной зоны эвакуировали в качестве меры предосторожности. Им разрешат вернуться на рабочие места после дополнительной проверки специалистами и подтверждения отсутствия рисков.

Ранее в южном индийском штате Тамилнад произошла утечка аммиака на предприятии по переработке морепродуктов, где в момент аварии находились 120 человек. Погибли как минимум семь работников, еще около 40 пострадали. Выживших с признаками отравления и затрудненным дыханием доставили в больницы.