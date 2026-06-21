TOI: семь человек погибли из-за утечки аммиака на предприятии на юге Индии

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Как минимум семь человек погибли в результате утечки аммиака в южном индийском штате Тамилнад. Об этом сообщила газета The Times of India (TOI).

Уточняется, что трагедия произошла на предприятии по переработке морепродуктов, где в момент аварии находилось 120 человек. Кроме семи погибших также еще 40 человек пострадали.

Выживших работников доставили в больницы с признаками отравления и затрудненным дыханием. Начато расследование обстоятельств происшествия. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.

Ранее взрыв произошел в Ганновере на территории завода по производству шин Continental. ЧП в районе Фаренвальд. Полицейские считают, что причиной инцидента мог стать взорвавшийся котел. По предварительным данным, легкие травмы получили два человека.

