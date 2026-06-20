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20 июня, 15:10

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Ouest-France: сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Фото: AP Photo/Bertrand Guay

Один из основателей компании Ubisoft, которая занимается разработкой видеоигр, Клод Гиймо погиб во время крушения самолета на западе Франции. Об этом сообщает газета Ouest-France со ссылкой на источник.

Речь идет об авиакатастрофе, которая произошла 19 июня. Самолет Cessna 421 разбился в коммуне Ла-Боль. После крушения судна произошло возгорание, которое по данным телеканала BFMTV со ссылкой на пожарную службу департамента Атлантическая Луар, тушили 29 единиц техники.

Владельцем самолета является Гиймо. При этом издание уточняет, что официальная идентификация тела еще пока не проводилась.

Ubisoft была основана в 1986 году пятью братьями Гиймо. Одними из известных проектов французской компании являются игры Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia и Rayman.

Ранее бомбардировщик B-52 ВВС США разбился после взлета с авиабазы Эдвардс в американском штате Калифорния. После инцидента аэродром закрыли на неопределенный срок. Все входящие самолеты перенаправлялись в другие авиагавани. В результате случившегося погибли 8 человек погибли.

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