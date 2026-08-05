"Мосбилет" приглашает на выставку, посвященную судьбам жителей Донбасса

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "Русский мир. Возвращение" открылась в Музее героев Советского Союза и России – отделе Государственного музея обороны Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция посвящена судьбам людей Донбасса и Новороссии: военнослужащих, добровольцев, врачей, священников и волонтеров. В основе выставки – предметы из коллекции Государственного музея обороны Москвы, в том числе мемориальные комплексы героев России, например, Александра Попова, Александра Потапова, Максима Бахарева, Андрея Соловьева и многих других.

Председатель региональной общественной организации "Совет СВОих" Константин Рыжак отметил, что выставка яркая и очень искренняя, и сравнил ее с окном в "другую реальность", в которой российские военные бьются с врагом и каждый день рискуют своей жизнью.

"Им важно знать, что в тылу о них помнят и поддерживают их. Если тыл забудет, где фронт, то фронт окажется там, где сегодня тыл. Такие выставки не позволят забыть. И это очень правильно", – подчеркнул он.

В экспозиции представлено облачение протоиерея Михаила Васильева – священнослужителя Русской православной церкви, посмертно удостоенного звания Героя Российской Федерации.

Среди других героев – старший лейтенант Александр Потапов, офицер спецназа, участвовавший в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Указом президента России от 29 сентября 2022 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

Капитан Максим Бахарев удостоен звания Героя России в 2024 году за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Также на выставке представлена история генерал-лейтенанта Игоря Кириллова – начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, кандидата военных наук. Он удостоен званий Героя Труда России и Героя России в 2021 и 2024 годах соответственно.

Старший лейтенант Андрей Соловьев принимал участие в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса и за проявленные мужество и героизм удостоен звания Героя России. Ветеран боевых действий и участник СВО Алексей Фурсов награжден двумя орденами Мужества, медалями "За боевые отличия" и "За спасение погибавших". За время боевых действий он спас жизни многих военнослужащих.

Выставка "Русский мир. Возвращение" открыта до 27 сентября. Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Лето в Москве" для ветеранов боевых действий, СВО и членов их семей действуют специальные условия посещения фестивальных площадок. Например, в парке "Зарядье" каждые выходные до 6 сентября показывают кино. В программе такие фильмы, как "Судьба резидента", "В зоне особого внимания", "Конец прекрасной эпохи" и прочее.

