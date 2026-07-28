"Лето в Москве" приглашает участников СВО посетить городские мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В рамках городского проекта "Лето в Москве" для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей действуют специальные условия посещения фестивальных площадок, бассейнов и культурных событий. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Участникам СВО обеспечен бесплатный вход на ряд мероприятий, а также предоставляются льготные билеты. В частности, до окончания теплого сезона на площадках цикла "Московские сезоны" работают открытые бассейны. Ветераны боевых действий и члены семей участников СВО могут посещать их со скидкой 50%.

Для посетителей оборудованы зоны отдыха с шезлонгами и зонтиками, раздевалки, душевые и камеры хранения, работают бары. Доступны сеансы продолжительностью полтора или три часа.

Купание также организовано в 12 бассейнах на 11 природных территориях города. Водные зоны открыты в ландшафтном парке "Митино", памятнике природы "Сосновый бор", парках "Ходынское поле", "Сокольники", 50-летия Октября, Лианозовском, Измайловском и Москворецком парках, зоне отдыха "Терлецкая дубрава", а также в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно".

В парке "Зарядье" каждые выходные до 6 сентября показывают кино. Сеансы начинаются на закате под стеклянной корой и в малом амфитеатре. В программе – фильмы "Судьба резидента", "В зоне особого внимания", "Конец прекрасной эпохи" и прочее.

Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова 1 августа проведет часовую медитацию Heartfulness с профессиональным инструктором. Практика основана на раджа-йоге (йоге ума) и выполняется сидя без физической нагрузки, подходит для участников любого уровня подготовки.

В этот же день в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" состоится "Диалог с героем". Молодые москвичи смогут пообщаться с ветераном боевых действий, участником СВО, заместителем руководителя Управления территориальных подразделений ГКУ "Московская безопасность" и руководителем окружного подразделения в ЦАО Александром Куклиным.

Большой фестиваль бега пройдет в столице 23 августа. Участники могут выбрать забеги на пять или десять километров в соревновательном формате или в формате фестиваля движения (без медицинских справок), а также северную ходьбу на пять километров. Для гостей выступят группы "Хлеб", "Кассета", проект "Казаки делают хиты", акапелла-группа "Пласфайв", "Уматурман" и другие.

Государственный Дарвиновский музей представил несколько экспозиций. Выставка "Главный хранитель" посвящена 80-летию со дня рождения Валентины Орешниковой. Кураторский проект скульптора Петра Хохловкина "Бестиарий" знакомит с анималистическим искусством современных авторов. В экспозиции – реальные животные и мифические существа. В свою очередь, экспозиция "Нахлебники" превращает паразитологию в блокбастер.

На территории музея также обустроена экологическая тропа, где можно познакомиться почти с сотней видов растений. Для детей работают интерактивные комплексы о природе Москвы, скульптуры вымерших животных и палеопесочница, где можно откопать скелеты древних морских ящеров и раковины аммонитов.

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева 2 августа проведет научную встречу "Как человек кошку приручил". А в павильоне № 31 "Геология" "Биокластера" в тот же день откроется выставка-пристройство питомцев из городских приютов для безнадзорных и бесхозяйных животных ГБУ "Доринвест".

На 30 фестивальных площадках "Московских сезонов" работают "Домики добра". Там можно передать мужские подарочные наборы и средства личной гигиены участникам СВО, подарки детям из новых регионов, а также корм, амуницию и лекарства животным из приютов.

Фестиваль "Время добра. Лето" пройдет 8 августа в парках "Сокольники", 850-летия Москвы, "Северное Тушино", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" и сквере "Место встречи "Баку".

Между тем москвичи продолжают активно поддерживать участников СВО. Например, с декабря 2022-го бойцам помогают учителя и ученики столичной школы № 2087 "Открытие". Тогда они собрали свыше 50 посылок с питанием и одеждой для бойцов к Новому году. Сейчас поддерживают военнослужащих свыше 4 тысяч человек.