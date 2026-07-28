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28 июля, 09:15

Экономика

Товары с фольклорными мотивами представили на площадках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Товары столичных брендов, созданные по мотивам русского фольклора, представили в арт-павильонах проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Уникальные изделия можно приобрести в "Летнем маркете" на Болотной площади, а также в павильонах "Самовар" и "Вишня" на улице Арбат. В ассортименте представлены свечи, предметы декора, керамическая посуда и другие товары.

Для предпринимателей также продолжается прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Лето в Москве", в рамках которого можно интегрировать свои мероприятия в общую событийную программу, разместить символику бренда на объектах городской инфраструктуры и представить продукцию в арт-павильонах.

В павильоне "Самовар" на Арбате начали продавать сувениры, созданные московскими брендами по мотивам сказок и преданий народов России. Об этом сообщили организаторы проекта.

Среди участников – студия "Лукоморье", которая делает авторскую керамику. В коллекции бренда – тарелки и элементы декора с образами Бабы-яги, Змея Горыныча и избушки на курьих ножках.

Бренд "Дымов. Керамика" работает с 2003 года. Его основатели – супруги Вадим и Евгения Дымовы. Керамические фигурки бренда расписаны вручную с использованием фольклорных сюжетов. При создании коллекций мастера изучали архивные материалы и консультировались с историками.

Московское издательство "Артмиф" выпускает арт-энциклопедии, посвященные мифологии разных народов. Проект объединяет более 2 тысяч молодых художников, которые оформляют обложки и разрабатывают дизайн сувенирной продукции. В павильоне "Самовар" представлены стикеры, брелоки и закладки, созданные по мотивам сказок. Бренд участвует в сезонных городских инициативах уже второй раз.

"Участие в проекте "Сделано в Москве" дает возможность представить товары в красочных арт-павильонах на центральных улицах города. Для нас это очень важно, так как у бренда большая онлайн-площадка, но торговой точки офлайн в Москве нет. Мы отмечаем повышение узнаваемости бренда, видим, что жители знакомятся с продукцией и возвращаются за покупками на сайт", – рассказала основательница бренда Лилия Макарова.

Бренд Ul'Ma выпускает декор для дома с мотивами русской народной культуры. Мастера вручную изготавливают свечи с уникальным оформлением, в том числе с образами избушки на курьих ножках, Сивки-бурки и Царевны-лягушки.

В свою очередь, бренд "Пылко" создает оригинальные свечи в русском стиле. Фактурные изделия из воска в виде матрешек и кокошников с традиционными узорами могут стать выразительным элементом интерьера.

Арт-павильоны открыты для покупок каждый день. По будням – с 10:00 до 22:00, по выходным – с 09:00 до 22:00. Исключение составляет "Летний маркет" на Болотной площади – по понедельникам он закрыт.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии двух новых высокотехнологичных производств в ОЭЗ "Технополис "Москва". Там будут создаваться товары, которые ранее полностью зависели от импорта. Производства открылись благодаря частным инвесторам, которым столица предоставила льготы.

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Сюжет: Лето в Москве
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