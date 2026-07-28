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28 июля, 10:08

Экономика

Власти Молдавии введут режим ЧП в энергетике из-за проблем с поставками топлива

Фото: depositphotos/luckyuran​

Правительство Молдавии объявило режим тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Решение принято на внеочередном заседании кабинета министров, которое транслировала пресс-служба правительства.

Ввести чрезвычайное положение в сфере энергетики предложил премьер республики Василе Тофан. Его инициативу поддержали члены правительства, постановление вступит в силу после публикации в "Официальном вестнике".

Причиной дефицита горючего, по словам Тофана, стали удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту Новороссийска и трудности навигации по Дунаю из-за обмеления реки.

Он уточнил, что через Новороссийск проходит около 80% казахстанского экспорта нефти. Именно казахстанская нефть является основным сырьем для нефтеперерабатывающего завода "Петромидия" в Румынии, который производит наибольший объем дизельного топлива для Румынии и Молдавии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) являются нападением на Казахстан, Россию и Соединенные Штаты. По его словам, американские компании находятся в числе акционеров КТК. Представитель Кремля указывал, что украинцы не всегда прислушиваются к Штатам, считая гораздо надежнее иметь "крышу" в виде европейцев.

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