HR-эксперт Попов: россиянам не стоит импульсивно увольняться в 2026 году

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Россиянам не стоит импульсивно увольняться в 2026 году, так как рынок труда переживает перестройку и поиск новой работы может занять до полугода. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал HR-эксперт Антон Попов.

С начала года вакансий по-прежнему много, но наем замедляется. Спрос смещается в сторону цифровых, инженерных и управленческих компетенций, тогда как кандидатов больше в административных и бэк-офисных функциях. Он добавил, что возникает дисбаланс: открытые позиции не соответствуют опыту большинства соискателей.

"Ощущение широкого выбора работы сегодня во многом иллюзия. Разрыв будет сохраняться как минимум до конца 2026 года", – отметил Попов.

Представителям рабочих специальностей решиться на переход безопасней. Производственные предприятия и инфраструктурные проекты нуждаются в инженерах и специалистах по ремонту. Для офисных сотрудников ситуация сложнее – компании пересматривают внутренние процессы и ищут способы работать эффективнее.

"Сейчас рынок формируется за счет запроса отраслей. Например, для ретейла ценность приобретают специалисты, способные понимать бизнес, управлять проектами и внедрять цифровые решения", – подчеркнул эксперт.

Компании все реже решают проблемы с персоналом за счет найма новых сотрудников. Вместо этого они предпочитают развивать внутренние компетенции и обучать уже работающих специалистов.

Перед тем как покинуть текущее место работы, стоит оценить свою востребованность: пройти несколько собеседований, изучить ситуацию у конкурентов и убедиться в наличии финансовой подушки. При выборе нового работодателя важно обращать внимание на устойчивость отрасли. Наиболее защищенными считаются сферы повседневного спроса – продовольственный рынок, логистика, производство и торговля, отметил специалист.

Из-за развития искусственного интеллекта резюме соискателей становятся все более однотипными. Работодатели теперь обращают внимание не столько на текст резюме, сколько на умение кандидата убедительно рассказать о своем опыте и продемонстрировать понимание результатов работы, сказал Попов.

Реальным преимуществом при трудоустройстве могут стать участие в значимых проектах и способность грамотно презентовать свою экспертизу. Кроме того, специалистам рекомендуется активнее использовать нетворкинг и выходить на людей, принимающих решения.

Ранее эксперты заявляли, что получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения можно только за ту его часть, которая превышает 28 календарных дней. Трудовой кодекс прямо запрещает заменять деньгами основной ежегодный оплачиваемый отпуск. Исключение составляют дополнительные дни, которые положены сотрудникам за ненормированный рабочий день или особые условия труда.

