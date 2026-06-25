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25 июня, 18:17

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Юрист Шайдуллина: сотрудника могут уволить за неоднократный сон на работе

Юрист объяснила, когда за сон на работе могут уволить

Фото: 123RF.com/gorgev

Работодатель вправе уволить уснувшего на работе сотрудника, только если он попадался на этом и раньше, рассказала Москве 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Ранее в соцсетях распространилась история о том, что москвича уволили за ежедневный сон в офисе. При этом перед трудоустройством ему показывали специальные капсулы для отдыха. Поэтому, став сотрудником компании, мужчина начал пользоваться ими каждый день после обеда – спал по 30–60 минут.

Эксперт напомнила, что рабочее время должно использоваться в интересах компании. Поэтому любые попытки занятий личными делами в трудовые часы, в том числе сон, могут обернуться дисциплинарной ответственностью.

За однократный сон на рабочем месте сотрудника уволить нельзя. Однако, если его привлекли к дисциплинарной ответственности уже дважды, но он не исправился и снова уснул, может последовать увольнение за неоднократное нарушение трудовых обязанностей.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Другое дело, если работник лег отдохнуть во время своего законного обеденного перерыва. Это время сотрудник может использовать по собственному усмотрению: пойти в магазин, кафе и в том числе подремать, отметила юрист.

"Иногда вопросы возникают по поводу капсул для сна, которые устанавливают в современных офисах. Однако здесь все тоже просто: если в локальном акте прописаны правила пользования таким оборудованием и конкретное время, когда в них можно отдыхать, то сон именно в эти промежутки не будет считаться нарушением. Когда же сотрудник отдыхает в них в неположенные часы, значит, его можно наказать", – пояснила Шайдуллина.

При этом в случае, когда подчиненный трудится в ночную смену, спать тоже нельзя. Отдых возможен только в установленные периоды, прописанные в нормативном документе, заключила эксперт.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что беременные, а также сотрудник, ухаживающий за больным членом семьи, и один из родителей детей в возрасте до 14 лет имеют право устанавливать себе индивидуальный режим труда. Однако важно помнить: в таком случае оплата будет пропорциональна отработанному времени.

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