Юрист Шайдуллина: работник вправе игнорировать звонки руководства в обед

Сотрудник вправе игнорировать любые звонки по работе во время законного отдыха, напомнила в разговоре с Москвой 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она отметила, что отвечать на звонки и сообщения руководителя или коллег после окончания рабочего дня обязаны только сотрудники с ненормированным графиком. В противном случае работник вправе не реагировать на что-либо.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Причем так можно поступать не только после смены, но и в обеденный перерыв, в выходные и праздничные дни, в отпуске и на больничном. Все это предназначено исключительно для отдыха и может быть использовано сотрудником по собственному усмотрению.

Юрист добавила, что, если работодатель прописал обязанность быть на связи во внерабочее время в локальных нормативных документах или применил к сотруднику, не ответившему в свое личное время на звонок, дисциплинарное наказание, подчиненный может пожаловаться в государственную инспекцию труда, в прокуратуру или в суд.

Руководство могут наказать по статье о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ). Она предусматривает штрафы для должностных лиц и тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 1 до 5 тысяч рублей, а для юрлиц – от 30 до 50 тысяч, пояснила эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что устанавливать камеры видеонаблюдения в офисе разрешено только в том случае, если руководство может обосновать необходимость этого контролем рабочего процесса. Факт должен быть отражен в приказе или локальных нормативных актах.