Горожане могут посетить бассейны под открытым небом в 10 столичных парках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Бассейны под открытым небом можно посетить в 10 столичных парках в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Всего в столице работает свыше 20 бассейнов под открытым небом. Здесь можно не только искупаться в бассейнах с подогреваемой водой, но и отдохнуть в шезлонгах, либо присоединиться к спортивным мероприятиям. Кроме того, здесь создана развитая инфраструктура для всей семьи.

В рамках проекта "Лето в Москве" в парках были обустроены 11 зон, где можно поплавать под открытым небом. Например, в Лианозовском парке зона для плавания расположена рядом с центральной площадью. Здесь оборудованы два бассейна.

В Москворецком парке зона отдыха с бассейном находится недалеко от Большого Строгинского затона, в Измайловском парке комплекс бассейнов расположен у главного входа. В это же время еще два бассейна находятся в музее-заповеднике "Царицыно" у входа со стороны станции метро "Орехово".

Еще один комплекс с двумя зонами отдыха находиться в музее-заповеднике "Коломенское". Эта зона уже стала новой городской точкой притяжения. После водных процедур, во время которых открываются панорамные виды на Москву-реку, можно прогуляться по набережной, посетить смотровые площадки, заглянуть в кафе.

Три бассейна и просторное джакузи с подогревом доступно в ландшафтном парке "Митино", а на пляже № 2 и № 3 в парке "Серебряный бор" оборудован комплекс с двумя отдельными чашами для взрослых и детей. Посетители могут арендовать сапборд, сыграть в пляжный волейбол или настольный теннис.

Также джакузи и два бассейна расположены в парке "Сокольники", а в парке "Ходынское поле" гостей встречает еще одна бассейная зона, также как и в парке 50-летия Октября.

Комфортную температуру поддерживают на протяжении всего сезона – во взрослых бассейнах прогревается до 26–28 градусов, в детских – до 30–32 градусов. Забронировать посещение бассейнов и зон отдыха у воды можно через сервис "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что партнером проекта "Лето в Москве" в этом сезоне стала ИТ-компания "Яндекс". Ее сервисы интегрируются в арт-павильон "Летний маркет" на Болотной площади. Это позволит привлечь больше посетителей на площадку проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве".

