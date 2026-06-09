Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ведущие российские банки стали партнерами проекта "Лето в Москве", что помогает им развивать свой бизнес и рассказывать о бренде. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерину Драгунову.

"Сотрудничество с крупными партнерами позволяет нам выводить городские проекты на новый уровень. Мы видим, что ребятам интересны не только развлекательные мероприятия, но и серьезные образовательные программы по финансовой грамотности, а также современные цифровые сервисы", – отметила она.

Постоянным партнером проекта "Молодежь Москвы" является Московский банк Сбербанка. Сбер участвует в столичных молодежных мероприятиях уже несколько лет. Например, в 2024 году на фестивале "День молодежи" он создал брендированное пространство для отдыха, где люди могли пообщаться, узнать о продуктах и сервисах организации.

В 2025 году Сбер организовал зону, где можно было оформить карту "Молодежь Москвы", получить бесплатное мороженое. Также Московский банк Сбербанка предоставил призы для победителей конкурсов и соревнований.

В сезоне "Лето в Москве" 2026 года банк вновь примет участие в фестивале "День молодежи". Вновь горожане и гости столицы смогут посетить брендированную зону, а также пообщаться с единомышленниками, получить различные навыки. По традиции на фестивале будут бесплатно раздавать мороженое.

"Сбер предоставляет удобные и надежные инструменты для развития, самореализации и движения вперед. Уже сегодня молодые москвичи создают стартапы, реализуют культурные инициативы, развивают науку, технологии и креативные индустрии, меняя облик современной столицы", – отметил председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.

Основой программы фестиваля станет образовательный блок о вопросах финансовой грамотности и кибербезопасности. Эксперты компании проведут серию лекций и интерактивных занятий, а слушатели смогут узнать, как правильно управлять личными финансами, как формировать сбережения и как достигать целей еще с подросткового возраста.

Отдельно уделят внимание правилам цифровой гигиены, включая методы распознавания мошенников, способы защиты персональных данных и многое другое. Также горожане смогут посетить фотобудку с системами искусственного интеллекта, которые создадут анимированную книгу. Здесь же разместят тематическую фотозону. В конце мероприятия состоится концерт с известным исполнителем, чье имя пока не раскрывается.



При этом официальным партнером фестиваля "Кино в парках" выступит Московский кредитный банк (МКБ). В текущем сезоне посмотреть кинофильмы можно в парке "Ходынское поле", усадьбе Воронцово, парке 50-летия Октября, ландшафтном парке "Митино" и зоне отдыха "Покровский берег". Программа фестиваля также включает тематические и семейные мероприятия.

Одной из самых популярных площадок фестиваля является летний кинотеатр в парке "Ходынское поле". Здесь МКБ разместит брендированную конструкцию, интегрированную в пространство. Горожанам станет доступна фотозона. Также они смогут посетить мероприятия и получить подарки.

"Мы рады внести свой вклад в создание праздничной атмосферы на площадках фестиваля и подарить его гостям не только любимые фильмы, но и яркие эмоции, приятные сюрпризы и незабываемые фотографии на память о лете", – отметили в пресс-службе МКБ.

Кроме того, в рамках проекта "Лето в Москве" подготовлена праздничная программа ко Дню России. Она пройдет во всех округах столицы и охватит почти 300 культурных площадок, от музеев и библиотек до парков, а еще ВДНХ, пространства проекта "Молодежь Москвы" и арт-павильоны "Сделано в Москве". Основная часть мероприятий запланирована на 12 июня.

