В Москве пройдет фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"

Фото: пресс-служба ВДНХ

С 2 по 5 июля на ВДНХ проведут VI фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, на этот раз он посвящен Году единства народов России. Запланировано около 100 мероприятий, от деловых конференций, концертов и спектаклей до мастер-классов, спортивных соревнований и модных показов.

"Фестиваль объединит больше 20 площадок на ВДНХ. Жители и гости столицы посетят выступления коллективов из разных регионов, познакомятся с народными промыслами и увидят традиционные костюмы на уличной фотовыставке", – рассказала Сергунина.

Деловая часть развернется в центре "Космонавтика и авиация" и строении № 457. Здесь с 2 по 4 июля пройдет форум креативных индустрий. Его панельные сессии посвятят 35-летию Содружества Независимых Государств, развитию внутреннего туризма и культурному многообразию нашей страны.

Между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" 4 июля организуют концерт "Многоликая Россия". На сцену выйдут танцевальные и вокальные ансамбли, народные и детские хоры, музыкальные группы. Молодые артисты Большого театра представят гостям отрывки из балетных спектаклей.

В этот же день на ВДНХ отметят национальный праздник Удмуртской Республики – Гербер. В программе – флешмоб у фонтана "Каменный цветок", выставка-ярмарка с изделиями ручной работы, театрализованная постановка и уличная фотовыставка, приуроченная к Году единства народов России.

С 3 по 5 июля в павильоне № 68 состоится фестиваль "Сильны единством". Посетителей ждут мастер-классы по традиционным ремеслам, соревнование по футболу, турнир по шахматам и нардам, а юных гостей – кукольные спектакли.

В эти же даты в павильоне № 4 (выставочно-торговый центр Киргизской Республики) на кулинарных уроках расскажут о том, как готовить мучные пампушки боорсоки и бешбармак – блюдо из отварного мяса и лапши с зеленью, а еще предложат попробовать такие киргизские напитки, как кумыс, чалап и курут.

В числе прочих мероприятий – патриотический спектакль в павильоне № 84 "Дом культуры", показ семейного фильма в летнем кинотеатре-лектории, соревнование по китайской настольной игре го в "Детском посольстве".

Подробную информацию можно найти на сайте ВДНХ. На некоторые события необходима предварительная регистрация.

Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" – ключевого события сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее летний сезон стартовал в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве. В этом году новым пространством для отдыха стал фонтан на центральной площади. Для любителей спорта набережная комплекса специально оборудована для бега, катания на велосипедах и роликах. Здесь же расположены площадки воркаута. На набережной впервые в этом году заработал причал для электросудов.

