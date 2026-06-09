Световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" ко Дню России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Творческие выступления, интерактивы, мастер-классы и световое шоу проведут 12 июня на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в честь Дня России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

Музыкальным акцентом вечера станет барабанный сет, который начнется в 20:00. В 20:50 на площадке состоится флаговое шоу.

"Кульминацией праздничной программы станет световое шоу на колесе обозрения в 21:00. Вечером 12 июня "Солнце Москвы" окрасится в цвета российского триколора, а тематическая архитектурная подсветка станет частью городской повестки Дня России и визуальным акцентом праздника", – отметили в пресс-службе.

Для горожан и туристов также проведут мастер-класс по созданию шоперов в стиле "Солнца Москвы". Необходимые материалы выдадут на месте, а готовые изделия гости смогут забрать с собой. Активности начнутся в 18:00 и продлятся до 23:00.

В период праздничных выходных изменится график работы "Почты России". 11 июня почтовые отделения закроются на час раньше. В сам праздник, 12-го числа, открыты будут только круглосуточные и выдающие заказы с маркетплейсов филиалы. В обычный режим работы отделения вернутся 13 июня.