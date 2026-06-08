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08 июня, 17:16

Общество

В Москве запустят бесплатные экскурсии об архитектурном развитии города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С июня по октябрь в Москве пройдут бесплатные экскурсии, посвященные архитектурному развитию столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, программа позволит показать, как менялся облик города и какие градостроительные решения формируют современную столицу. Маршруты охватят разные районы Москвы и познакомят участников с ключевыми архитектурными объектами, новыми подходами к развитию городской среды и проектами последних лет.

"Москва постоянно развивается, и вместе с этим меняется ее архитектурный облик. Через такие экскурсии мы хотим показать, как современные градостроительные решения влияют на качество городской среды и повседневную жизнь людей", – отметил Овчинский.

Он добавил, что проект призван помочь жителям лучше понимать процессы развития мегаполиса и увидеть, как формируется комфортная городская среда.

В рамках экскурсий участникам расскажут о сочетании исторической застройки и современной архитектуры, развитии общественных пространств и изменении подходов к планировке жилых районов. Отдельное внимание уделят объектам, которые делают город более удобным для пешеходов, семей с детьми и пожилых людей.

Программа рассчитана как на москвичей, так и на всех, кто интересуется архитектурой и урбанистикой. Записаться на мероприятия можно через соцсети департамента градостроительной политики.

Вместе с тем 20 и 21 июня в кинопарке "Москино" пройдет семейный фестиваль под открытым небом "Традиция". Центральная площадь кинопарка на два дня превратится в подиум. Откроет фестиваль показ "Русская мода" с работами молодых дизайнеров.

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