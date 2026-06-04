Собянин: фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 10 по 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в период с 10 по 14 июня пройдет фестиваль "Времена и эпохи", который станет частью проекта "Лето в Москве". Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.



По словам мэра, благодаря этому мероприятию Москва превратится в музей под открытым небом. Фестиваль пройдет более чем на 30 площадках в центре и на 27 окружных локациях. Вход на большую часть этих мест будет свободный.



Флагманскими площадками будут:



ландшафтный парк "Митино";

кинопарк "Москино" (локации "Центр Москвы" и "Уездный город");

парки "Радуга" и "Покровское-Стрешнево".

На территории этих локаций состоятся реконструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси IX–XIII веков, Первой мировой войне и городским уличным театрам начала XX века.



В общей сложности в программе фестиваля запланировано 15 реконструкций, выставки, театрализованные представления и исторические постановки, а также более 1 100 часов мастер-классов.



В 2026-м будет сделан акцент не только на военной истории, но и на культурном наследии России, в том числе на русской литературе, театре, музыке и танце.

В свою очередь, в рамках проекта "Лето в Москве" для жителей и гостей столицы подготовили мастер-классы, экскурсии, кинопоказы под открытым небом, исторические реконструкции, спортивные активности и экологические программы для всей семьи. Одной из центральных площадок в период с 3 по 9 июня станет винтажный маркет на площади Революции.

Посетители смогут увидеть коллекции антиквариата и предметов прошлых эпох – от французского мыла и настенных часов XIX века до дизайнерского стекла и редких статуэток из частных собраний и галерей. В рамках проекта на 30 площадках фестиваля "Московские сезоны" продолжают работу "Домики добра" проекта "Москва помогает".

