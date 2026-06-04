Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 15:47

Мэр Москвы

Собянин: фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 10 по 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в период с 10 по 14 июня пройдет фестиваль "Времена и эпохи", который станет частью проекта "Лето в Москве". Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, благодаря этому мероприятию Москва превратится в музей под открытым небом. Фестиваль пройдет более чем на 30 площадках в центре и на 27 окружных локациях. Вход на большую часть этих мест будет свободный.

Флагманскими площадками будут:

  • ландшафтный парк "Митино";
  • кинопарк "Москино" (локации "Центр Москвы" и "Уездный город");
  • парки "Радуга" и "Покровское-Стрешнево".

На территории этих локаций состоятся реконструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси IX–XIII веков, Первой мировой войне и городским уличным театрам начала XX века.

В общей сложности в программе фестиваля запланировано 15 реконструкций, выставки, театрализованные представления и исторические постановки, а также более 1 100 часов мастер-классов.

В 2026-м будет сделан акцент не только на военной истории, но и на культурном наследии России, в том числе на русской литературе, театре, музыке и танце.

В свою очередь, в рамках проекта "Лето в Москве" для жителей и гостей столицы подготовили мастер-классы, экскурсии, кинопоказы под открытым небом, исторические реконструкции, спортивные активности и экологические программы для всей семьи. Одной из центральных площадок в период с 3 по 9 июня станет винтажный маркет на площади Революции.

Посетители смогут увидеть коллекции антиквариата и предметов прошлых эпох – от французского мыла и настенных часов XIX века до дизайнерского стекла и редких статуэток из частных собраний и галерей. В рамках проекта на 30 площадках фестиваля "Московские сезоны" продолжают работу "Домики добра" проекта "Москва помогает".

"Новости дня": новые арт-павильоны заработали в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

Читайте также


мэр Москвыгородфестивали

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика