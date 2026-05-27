Опубликована программа мероприятий проекта "Лето в Москве"

Проект "Лето в Москве" стартует в столице 30 мая и продлится до 6 сентября. Главная тема этого сезона – "Время быть вместе". Для москвичей и гостей столицы подготовлены экскурсии, концерты, спортивные мероприятия и благотворительные акции на сотнях площадок, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Молодежь и благотворительность

Например, в парке "Ходынское поле" 27 и 28 июня состоится фестиваль "День молодежи", в ходе которого пройдут лекции, мастер-классы, народные танцы, дегустации, диалоги с героями спецоперации и концерт. Также в планах – занятия по управлению БПЛА и оказанию первой помощи, спортивные турниры, выступления лекторов, экспертов и артистов.

На площадке "Московских сезонов" с 30 мая по 6 сентября будут функционировать "Домики добра" проекта "Москва помогает" – пункты приема, куда можно будет передать подарки для участников спецоперации, детей из новых регионов и животных из приютов. Принимаются только новые товары, с бирками и в упаковке.

С июля по август в кинопарке "Москино" пройдет летний лагерь "Молодежь Москвы". Он будет состоять из 12 смен по различным направлениям. Участие и проживание бесплатные, подать заявку можно на портале "Молодежь Москвы".

В саду имени Н. Э. Баумана 4 и 5 июля пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" с мастер-классами, спортивными событиями, играми, живой музыкой и благотворительным квестом "Гуляй и помогай". На площадке "Пушистый друг" гости смогут познакомиться с кошками и собаками из приютов, а также забрать питомца домой.

На пяти площадках в СЗАО, САО, ЮВАО, ВАО и ЦАО 8 августа пройдет фестиваль "Время добра. Лето". Москвичи смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить лектории и выставочные пространства, а также выступления.

Экскурсии, фестивали и кинотеатры под открытым небом

В кинопарке "Москино" 20 и 21 июня состоится фестиваль "Традиция" с ремесленными мастерскими, фольклорными коллективами и обрядами. А 27 и 28 июня пройдет фестиваль "Солома", где выступят Zivert, Uma2rman, Антоха МС и другие артисты. Также гостей ждут постановочные съемки, мастер-классы и квесты.

Уже начал работу летний кинотеатр в парке Северного речного вокзала. Посетители могут бесплатно посмотреть шедевры отечественного и зарубежного кинематографа. Сеансы проходят с четверга по воскресенье. Для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Количество мест ограничено.

В выходные в лесных библиотеках в парках "Ходынское поле", 50-летия Октября и усадьбе Воронцово пройдут пленэры, спектакли, музыкальные вечера, викторины, а также интерактивные программы для детей и творческие занятия для всей семьи. В будни пространства станут коворкингами, где можно почитать книгу или поиграть в настольные игры. Вход по предварительной регистрации через сервис "Мосбилет".

Музыка, цирк и путешествия

В столице с 30 мая по 30 августа состоится третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" с оперными и балетными постановками, мюзиклами, моноспектаклями и выступлениями уличных артистов. К уже знакомым зрителям площадкам добавятся Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее‑заповеднике "Коломенское". Кроме того, спектакли будут показывать на новой передвижной сцене "Дилижанс" – по выходным она будет работать в разных районах столицы.

Одновременно с этим состоится V Московский джазовый фестиваль с участием ведущих российских и зарубежных исполнителей, а фестиваль воздушной гимнастики "Ты – сердце воздуха" познакомит посетителей с цирковым мастерством и культурой здорового образа жизни.

Ярким событием станет и IV Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье", где можно будет услышать классическую и современную музыку, симфонии, камерные сочинения, джазовые и фолк‑программы, а также увидят масштабные оперные постановки. Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

С 30 мая по 6 сентября в парке "Сокольники" пройдут "Цирковые дивертисменты". Посетители смогут увидеть номера воздушных гимнастов, акробатов, эквилибристов и клоунов, понаблюдают за дрессурой хищников. Украшением каждого шоу станет балет Большого московского государственного цирка под руководством народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных.

Также с 30 мая по 12 июля в столице пройдет X фестиваль циркового искусства "Идол‑2026" с участием 170 артистов из 12 стран, включая Китай, КНДР, Мексику и Монголию.

Международный туристический форум "Путешествуй!" предложит гостям новые маршруты и идеи для отдыха – там пройдут интерактивные экспозиции, гастрономические события, мастер‑классы и розыгрыши поездок.

В парке "Останкино" и ВДНХ пройдет "Шереметев‑фест" с музыкальной и театральной программами, иммерсивными экскурсиями, лекциями и интерактивным квестом. Тема 2026 года – "Великолепная эпоха": тематические фотозоны и костюмированные программы помогут гостям погрузиться в усадебную культуру начала XIX века.

VI фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" посвятят культурному обмену. В программе – гастрозоны, спортивные состязания, деловые встречи и модные показы, а на главной сцене возле фонтана "Дружба народов" традиционно состоятся большие концерты.

Праздник кино объединит образовательный квест и практические мастер‑классы для всей семьи. Гости в игровой форме смогут узнать интересные факты о кинематографе.

Параллельно с этим IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение" представит музыкальные и драматические постановки, театральную и танцевальную лаборатории, концерты и аудиопроекты российских и зарубежных артистов.

А на автофестивале "ПроДвижение" гостям покажут более 300 автомобилей – от раритетных исторических моделей до машин будущего. В программе – мастер‑классы, показательные выступления и захватывающее шоу. На четыре дня ВДНХ превратится в огромный открытый автосалон.

Усадьбы и архитектура

С 1 июня департамент культурного наследия Москвы запускает более 50 экскурсий "Наследие вокруг нас", посвященных истории и архитектуре столицы. Участники смогут изучить архитектурные стили разных эпох, узнать о знаменитых московских зодчих и увидеть объекты культурного наследия, отреставрированные в последние годы.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" охватит 77 площадок, среди которых – Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и кинопарк "Москино". Посетителям предложат побывать в 60 исторических усадьбах, поучаствовать в проекте "Усадебные сезоны" с пикниками и лекциями, а еще – присоединиться к историческим играм, творческим мастер‑классам и занятиям кинолекториев в парках.

А фестиваль "Наука и мороженое" превратит ВДНХ в пространство, где наука окажется не только осязаемой, но и вкусной. Гостей мероприятия ждут встречи с учеными, зрелищные эксперименты, творческие занятия и прогулки.

Винтаж и городские традиции

На площади Революции уже работает винтажный маркет – выставка и продажа предметов дореволюционного и советского периода. Коллекционеры демонстрируют серебряные столовые приборы царских времен, антикварные броши и значки эпохи СССР, фарфоровые сервизы и игрушки.

Летний клуб "Москва" вновь начинает работу на Тверском бульваре. Российские бренды организуют там мастер‑классы по созданию цветочных композиций и аксессуаров, проведут чайные церемонии и презентации своей продукции.

27 июня состоится второй в истории столицы Московский транспортный электрофестиваль, который стартует с масштабного парада электротранспорта по Садовому кольцу. Стартовая зона будет размещена на Большой Пироговской и Зубовской улицах, а гостей фестиваля ждет множество развлекательных зон и интерактивов. Мероприятие призвано поддержать развитие экологичного транспорта, который становится неотъемлемой частью жизни города.

Каждое воскресенье в летний сезон у арки главного входа ВДНХ можно увидеть церемониал Кремлевской школы верховой езды – торжественный смотр, в котором участвуют всадники в исторических костюмах.

В Зеленом театре в это время проходят концерты, шоу и театральные постановки, а также состоится фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest. Он позволит меломанам по‑новому взглянуть на классическое наследие через призму современных форм. Ключевым событием фестиваля станет исполнение произведений Дмитрия Шостаковича симфоническим оркестром, а на пяти сценах прозвучат композиции в различных жанрах рок‑музыки.

Спорт и активный отдых

С 30 мая по 6 сентября с 15:00 до 20:00 будет работать проект "Шахматный сквер" – его площадки развернутся в сквере у гостиницы "Метрополь", на Самотечном бульваре и в музее‑заповеднике "Царицыно". В будние дни все желающие смогут бесплатно взять шахматы, доски, электронные или механические часы и сыграть партию с друзьями или другими посетителями. По выходным там будут устраивать турниры – открытый для всех, парный, детский и ветеранский. Также гости смогут посетить мастер‑классы и сеансы одновременной игры с приглашенными гроссмейстерами.

Вместе с тем в "Лужниках" откроется экстрим‑парк, рассчитанный на спортсменов любого уровня. Они смогут показать свое мастерство на шести разных площадках. По выходным там будут проводить бесплатные тренировки по BMX, скейту, роликам и самокату.

У станций метро "Баррикадная", "Третьяковская" и "Римская" появятся падел‑корты. Посетители смогут познакомиться с видом спорта и поучаствовать в турнирах.

30 мая сразу в нескольких точках города – в "Лужниках", на Арбате, в Парке Горького и других местах – пройдут фестивали "День московского спорта" и "Ночь московского спорта". Гостей ждут встречи со спортсменами, конкурсы и концерт, а всего в рамках мероприятий организуют более 100 тренировок, мастер‑классов и других активностей.

В футбольной зоне проведут квиз по истории клубов "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА, организуют мастер‑классы и фан‑встречи. Программа также включает стритбол‑турнир, чемпионат России по стантрайдингу, соревнования по воркауту и брейк‑дансу, мастер‑классы по боксу и сайклингу, массовые тренировки по стретчингу и барре с Самирой Мустафаевой под диджей‑сеты. Кроме того, в этот день москвичей приглашают на тренировки после захода солнца.

По субботам и воскресеньям в столичных парках и скверах будут проходить "Семейные игры". Участников ждут эстафеты, спортивные подвижные игры, силовое многоборье, лазертаг, мини‑ориентирование, стрельба из лука и многое другое.

Любителей ходьбы, бега и прыжков в июне порадуют сразу несколькими необычными событиями: на ВДНХ пройдет фестиваль ходьбы "10 000 шагов", в парке искусств "Музеон" – фестиваль прыжковых видов спорта "Прыжок в лето!", а на центральных улицах Москвы состоится "Красочный забег".

Уже в пятый раз в столице стартует проект "Лето. Пляж. Московский спорт". По выходным на десяти площадках – в том числе на Школьном озере, Большом Городском пруду, пляжах "Мещерский", "Серебряный бор", "Строгино" и других – можно будет заняться йогой, растяжкой, функциональными тренировками, зумбой, фитроком и не только. При этом весь необходимый спортивный инвентарь предоставят на месте.

Благодаря проектам "Спортивные выходные" (57 площадок) и "Мой спортивный район" (140 площадок) москвичи смогут бесплатно позаниматься под руководством профессиональных тренеров – йогой, барре, танцевальным фитнесом, футболом, волейболом и многими другими видами спорта.

Всех желающих приглашают принять участие в квесте "Москва спортивная". Нужно собрать команду от одного до пяти человек и отправиться в приключение с элементами спортивного ориентирования на территории ВДНХ и музея‑усадьбы "Останкино". Участникам предстоит отгадывать загадки, расшифровывать адреса, делать фото и раскрывать тайны Москвы. Также запланированы любительские соревнования по городскому ориентированию и показательный забег с участием звезд и спортсменов.

Также в "Лужниках" пройдет фестиваль настольного тенниса, который установит мировой рекорд по числу участников – около семи тысяч спортсменов разных возрастов поборются за звание лучших в трех категориях. А Московский марафон тренировок предложит масштабные групповые занятия по сайклингу и джампингу с музыкально‑визуальным сопровождением.

Бизнес и партнерство

Вместе с тем столица на протяжении нескольких сезонов предоставляет московским предпринимателям обширные возможности для продвижения бизнеса в рамках городских мероприятий. Это помогает компаниям повышать лояльность клиентов и наращивать продажи за счет привлечения новой аудитории.

Участие в таких событиях дает бизнесу ряд преимуществ: расположение в эпицентре городского трафика, доступ к готовой инфраструктуре и оборудованию, выбор разнообразных и гибких форматов участия, информационную поддержку, а также возможность стать частью яркой программы мероприятий.

Этим летом у столичных предпринимателей вновь появится шанс включиться в сезонные городские проекты, причем в разных форматах. Компании смогут найти подходящий вариант интеграции, например, наладить партнерство с популярными городскими площадками, организовать собственные мероприятия, задействовать столичную инфраструктуру или обустроить персональную бренд‑зону.

Кроме того, бизнесмены могут подготовить специальные предложения для широкой публики, выставить свои товары в арт‑павильонах "Сделано в Москве" и воспользоваться другими возможностями.

