27 мая, 16:56

Кубышка малая зацвела в "Лосином острове"

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Кубышка малая расцвела на Верхнеяузских болотах в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Кубышка малая (Nuphar pumila) – редкое водное растение семейства кувшинковых, узнаваемое благодаря желтым цветкам около 2–3 сантиметров в диаметре и большим сердцевидным листьям. Данный вид находится в региональных Красных книгах, так как его численность сокращается, добавили в пресс-службе.

Там отметили, что цветение кубышки малой указывает на хорошее состояние экосистемы, в которой она растет. Как правило, растение располагается в тихих местах, стоячих водоемах, медленных реках.

Также в нацпарке рассказали, что этот вид очень важен для животных. Например, его корни едят лоси для насыщения и избавления от паразитов.

Ранее в "Лосином острове" зацвел белокрыльник болотный. Этим растением питаются лоси, ондатры и бобры, а насекомые получают от него нектар. Однако в нем бывают и токсичные соединения, опасные для животных и людей.

