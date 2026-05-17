17 мая, 09:54

Яблони, груши и сакуры зацвели в московских парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Яблони, груши, вишни, сирень и сакура зацвели в московских парках. В конце мая также расцветет чубушник, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, яблони и груши начали цвести в старом фруктовом саду в парке "Северное Тушино". Сад разбили в 1950-е годы, а берег канала для укрепления почвы засадили тополями. При этом некоторым деревьям уже порядка 70 лет. Также возле центральной площади и на аллее Славы можно увидеть, как распускается сирень.

В Измайловском парке около выставочного павильона "Арт-парк" распустились вишни, а возле большого колеса обозрения – яблони. Некоторым из них около 50–70 лет, однако есть и более молодые, 20-летний деревья.

Возле летней эстрады москвичи и туристы могут посмотреть, как раскрывается сирень. Там растут знаменитые сорта селекционера Леонида Колесникова. Также к концу мая на аллее Большого Круга распустится чубушник.

Тем временем в парке "Сокольники" расцвел маньчжурский абрикос, а в саду злаков распустились 15-летняя магнолия звездчатая, миндаль степной и слива трехлопастная, которую часто называют русской сакурой.

Также все желающие могут увидеть завершение цветения декоративных яблонь, а в конце мая в Сиреневом саду распустится сирень. Ее кусты посадили в 1950-х годах. Они сохранились и в большом розарии, где стволы закручены в виде штопора. Более того, ландшафтные архитекторы намерены посадить белую сирень вдоль центральной аллеи.

В Бирюлевском дендропарке распустились 43 дерева вишни мелкопильчатой и вишни Саржента. У Большого дворца и на берегу Среднего Царицынского пруда расцветают яблони Недзвецкого. В конце текущего месяца за Виноградной оранжереей и около Оранжерейных ворот будет цвести сирень.

Усадьба Воронцово преобразилась благодаря цветущим яблоням, грушам и сливам, которые можно увидеть вблизи павильона "Лесная библиотека". Параллельно в саду имени Н. Э. Баумана зацвели как декоративные, так и обычные яблони, а также сирень, которую можно заметить у входа со стороны Старой Басманной улицы.

Кроме того, в ландшафтном заказнике "Тропаревский" расцветает яблоневая аллея. Она была заложена в 1961 году на месте бывших монастырских садов при создании парка, названного в честь XXII съезда Коммунистической партии СССР.

Также на всей территории парка "Терлецкий" цветут яблони, а возле храма Святого Праведного Алексия Московского (Мечева) – вишни. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" в конце мая можно будет увидеть цветение слив.

В Солдатенковском саду, входящем в состав парка "Фили", активно распускаются яблони. В то же время в парке 50-летия Октября завершается цветение форзиции, а также вишневых и яблоневых деревьев, расположенных вдоль центральной аллеи, где также цветут липы.

В парке искусств "Музеон" в настоящее время можно увидеть цветение яблонь, груш и сирени, а лесопарке и в усадьбе Кусково – яблонь.

Помимо этого, сезон цветения яблоневых деревьев начался в музее-заповеднике "Коломенское". Горожан и гостей столицы приглашают посетить сад около дворца царя Алексея Михайловича и Дьяковский сад.

Также все желающие могут принять участие в новом спецпроекте "Сад как открытая книга", в творческом розыгрыше и конкурсе, а также послушать аудиопрогулку "Поэзия садов".

Ранее сообщалось, что в нацпарке "Лосиный остров" распустилась пролеска сибирская. Это растение относится к пятому классу редкости и включено в региональные Красные книги. Большую часть года пролеска проводит под землей, однако ее надземная часть также играет важную роль, питая луковицу и участвуя размножении.

