27 мая, 21:46

Мать серийного маньяка Кийко заявила, что он пропал без вести в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Осужденный серийный маньяк Андрей Кийко, отправившийся в зону СВО, числится пропавшим без вести. Его семья планирует инициировать судебное разбирательство, чтобы изменить правовой статус мужчины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова его матери Светланы Кийко.

В СМИ ранее распространилась информация, что преступник якобы сбежал во время нахождения в медучреждении Кронштадта либо вовсе погиб. Женщина категорически отвергла предположения о побеге. По ее словам, военная часть, с которой семья поддерживает контакт через посредников, не подтвердила информацию о дезертирстве.

"По поводу того, что он бежал, – это чушь собачья. Дело в том, что он еще в декабре считался на позиции и с декабря он считается пропавшим", – заявила она.

Мать Кийко пояснила, что получила справку из части, согласно которой сын числится без вести пропавшим. Последняя дислокация осужденного, по ее данным, была в Харьковской области в декабре 2025 года. Сейчас женщина намерена подать заявление в суд о признании сына погибшим для получения предусмотренных выплат.

Кийко был осужден в 2008 году за 2 убийства, 11 разбоев и 8 преступлений сексуального характера. Суд Санкт-Петербурга назначил ему 22 года колонии, однако в 2023-м он признался еще в одном убийстве, и срок по совокупности вырос до 25 лет строгого режима.

Ранее осужденный на пожизненный срок россиянин попросил освободить его условно-досрочно после 29 лет в колонии особого режима. Суд отказал 60-летнему Давуду Магомедову, который летом 1997 года был приговорен к смертной казни с конфискацией имущества.

Его признали виновным в убийствах, краже, разбое, попытке побега из мест лишения свободы и бандитизме. Половину срока Магомедов провел в пермской колонии особого режима "Полярный медведь", затем его перевели в ямальскую "Полярную сову".

Главное

