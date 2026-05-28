Три человека погибли при пожаре в частном доме под Тверью

Три человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Березье Тверской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 28 мая. Погибшими, предположительно, оказались мужчины.

В областном главке МЧС России уточнили, что по прибытии первых подразделений пожарной охраны в помещениях было сильное задымление. Тела обнаружили в ходе тушения огня.

"Всего от МЧС России привлекалось двеять человек и три единицы техники. Предварительная причина – неосторожность при курении", – добавили в министерстве.

На месте ЧП работают дознаватели главного управления и эксперты испытательной пожарной лаборатории, организовано взаимодействие со следственным управлением СК по Тверской области.

Ранее пять человек погибли при пожаре в дачном доме в Подмосковье. Жертвами оказались трое взрослых и двое детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание старой электропроводки в перегородке между комнатой и кухней. Кроме того, в доме был деформированный газовый баллон без вентиля.