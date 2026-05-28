Собянин рассказал о городской поддержке высокотехнологичной промышленности

В Москве разработаны уникальные меры поддержки, направленные на развитие высокотехнологичной промышленной инфраструктуры и массовое производство передовых изделий. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

По итогам прошлого года, как напомнил мэр, предприятия города привлекли более 100 миллиардов рублей инвестиционных кредитов на развитие и расширение благодаря Фонду поддержки промышленности и предпринимательства.

На сегодняшний день поддержка организации позволила построить более 184 тысяч квадратных метров промышленных площадей, ввести в эксплуатацию 19 промышленных объектов в 2025 году, закупить порядка 1,6 тысячи единиц оборудования и создать 3,3 тысячи рабочих мест.

"В планах на 2026-й – реализация 30 проектов, которые дадут городу 5 тысяч рабочих мест. В целом благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства в экономику города привлекли 570 миллиардов рублей инвестиций", – отметил Собянин.

В число поддержанных проектов также вошли запуски производства отечественной компьютерной техники, а также новых линий по выпуску систем автоматизации, распределительных устройств для электростанций, оборудования для дата-центров и возобновляемой энергетики.



Параллельно с этим столичные власти продолжают поддерживать инвесторов, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты (МИП). В прошлом году в рамках МаИП в Москве построили 15 новых высокотехнологичных производств. Например, в Очаково-Матвеевском открыли первый в столице пищевой технопарк "Рябиновая 44", а в Дмитровском расширили мощности Лианозовского молочного комбината.