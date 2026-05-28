28 мая, 09:49

Устойчивое 20-градусное тепло придет в Центральную Россию 2 июня

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Солнечная погода с устойчивой температурой в 20 градусов придут в Центральную Россию уже 2 июня. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Метеоролог отметил, что повышение температурных показателей станет не просто потеплением, а своего рода "индульгенцией", дающей надежду на три месяца комфортного летнего периода в России.

Скачок показателей термометров выше 20 градусов 2 и 4 июня в Москве ранее не исключил синоптик Александр Шувалов. В свою очередь, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев уточнял, что воздух в столице на следующей неделе прогреется до 24 градусов, призвав не ждать 30-градусной жары.

В целом июнь, как переходный месяц между весной и пиком лета, может удивить как аномальной прохладой, так и экстремальной жарой, отмечали до этого эксперты. В средней полосе России средняя температура достигает 18–19 градусов, но показатели могут значительно варьироваться.

Например, в отдельные годы температура опускалась ниже 10 градусов, несмотря на редкость такого явления. Самые последние же заморозки иногда наблюдались в первых числах июня.

