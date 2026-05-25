Теплая погода установится в Москве в начале июня

Теплая погода вернется в Москву в начале июня, температура воздуха в первые дни лета будет превышать отметку в 20 градусов. Об этом рассказал Агентству "Москва" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В выходные 30–31 мая потихоньку погода в столице начнет выправляться. Ветер станет менее интенсивным, и температура повысится до плюс 13–15 градусов. А уже в первые числа июня станет по-летнему тепло: 2 и 4 июня не исключены температуры выше 20 градусов", – подчеркнул он.

Синоптик отметил, что май завершится в столице холодом и почти ежедневными дождями. По словам метеоролога, температура в течение недели будет понижаться.

Максимального холода она достигнет в пятницу, 29 мая, когда температура днем составит от 10 до 12 градусов.

С началом текущей недели в столичный регион пришла новая волна похолодания. Она обусловлена атмосферным фронтом, который связан с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра.

В связи с этим в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 понедельника, 25 мая, по 21:00 вторника, 26-го числа. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15–17 метров в секунду.

