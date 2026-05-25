Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:11

Общество

Теплая погода установится в Москве в начале июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Теплая погода вернется в Москву в начале июня, температура воздуха в первые дни лета будет превышать отметку в 20 градусов. Об этом рассказал Агентству "Москва" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В выходные 30–31 мая потихоньку погода в столице начнет выправляться. Ветер станет менее интенсивным, и температура повысится до плюс 13–15 градусов. А уже в первые числа июня станет по-летнему тепло: 2 и 4 июня не исключены температуры выше 20 градусов", – подчеркнул он.

Синоптик отметил, что май завершится в столице холодом и почти ежедневными дождями. По словам метеоролога, температура в течение недели будет понижаться.

Максимального холода она достигнет в пятницу, 29 мая, когда температура днем составит от 10 до 12 градусов.

С началом текущей недели в столичный регион пришла новая волна похолодания. Она обусловлена атмосферным фронтом, который связан с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра.

В связи с этим в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 понедельника, 25 мая, по 21:00 вторника, 26-го числа. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15–17 метров в секунду.

Конец мая в Москве будет прохладным и дождливым

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика