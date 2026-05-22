22 мая, 19:37

Общество

Москвичей предупредили о росте числа смерчей в ближайшие десятилетия

Фото: 123RF.com/leks117

Столица в ближайшие десятилетия может столкнуться с увеличением количества экстремальных погодных явлений, в том числе смерчей и ураганов, из-за климатических и урбанистических изменений. Об этом Агентству "Москва" рассказал исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Ученый объяснил, что высотные здания выступают в качестве искусственных барьеров, перенаправляя и усиливая воздушные потоки. Из-за плотной застройки теплый воздух остается между зданиями, и холодные массы с окраин не могут его вытеснить. Это создает локальные зоны высокого давления, которые могут усиливать грозовые фронты и способствовать формированию смерчей.

Предотвратить смерчи и ураганы могут зеленые насаждения, восстановление естественной гидросети и грамотное проектирование застройки с учетом воздушных потоков, указал собеседник агентства. В качестве примера он привел благоустройство поймы реки Яузы.

"Там удалось не просто создать парковую зону, а частично вернуть территории ее естественные гидрологические функции, что важно для климатической адаптации города. Но единичные проекты не изменят систему – нужны жесткие нормы, обязывающие всех застройщиков работать по этим принципам", – пояснил Родин.

Он предложил ужесточить строительные нормы, обязав застройщиков компенсировать застройку зелеными зонами и проектировать город с учетом воздушных потоков.

Ранее климатолог Павел Константинов обратил внимание, что в России стало больше торнадо. В последнее время они появляются в прогнозах погоды, чего до этого не было, и достигают высоких широт. По мнению специалиста, причина этого явления, а также сильных осадков и шквалистого ветра заключается в глобальном изменении климата.

Синоптик Леус оценил влияние "супер Эль-Ниньо" на климат в Москве

