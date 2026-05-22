22 мая, 18:04

Общество

Число заразившихся хантавирусом на лайнере MV Hondius выросло до 12

Фото: AP Photo/Patrick Post

Число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius выросло до 12. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа лайнера. Таким образом, общее число заражений выросло до 12, зарегистрировано три смерти", – приводит его слова РИА Новости.

В связи с этим гендиректор ВОЗ призвал страны продолжить строгий мониторинг граждан, находящихся на карантине.

В мае на лайнере MV Hondius была зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции. При этом изначально удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтвердились как вирус Андес.

Также отмечалось, что Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации с инфекцией.

СМИ: мутации хантавируса не представляют угрозы

