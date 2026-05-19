19 мая, 12:07

Общество

В ВОЗ заявили о возможности новой пандемии из-за участившихся вспышек инфекций

Фото: 123RF.com/splitov27

В мире участились вспышки инфекционных болезней. Такая тенденция грозит человечеству новой разрушительной пандемией, сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчет Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка.

Согласно документу, такие вспышки не только увеличиваются, но и приобретают все более разрушительный характер, оказывая негативное влияние на системы здравоохранения, экономику, политику и социальные структуры, а также затрудняя процесс восстановления после них.

Несмотря на то что новые инициативы способствовали улучшению отдельных аспектов готовности к всплескам болезней, общая ситуация в мире снижает их эффективность. Среди основных факторов эксперты называют рост геополитической напряженности, экологические катастрофы, увеличение числа международных поездок, а также сокращение финансирования программ развития до минимального уровня с 2009 года.

В отчете также подчеркивается, что мир не стал более безопасным после пандемии коронавируса и вспышек Эболы.

Ранее эпидемиолог Ричард Хэтчетт оценил риск возникновения новой пандемии на сегодняшний день как более высокий по сравнению с 2019 годом, когда началось активное распространение COVID-19.

В связи с этим он призвал переосмыслить характер угроз, связанных с инфекционными заболеваниями, а также подготовиться как к болезням природного происхождения, так и к возможным авариям или утечкам на фоне увеличения числа лабораторий с высоким уровнем биологической защиты по всему миру.

